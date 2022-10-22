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49 kişi tutuklandı!

22 Ekim 2022 Cumartesi 12:08
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49 kişi tutuklandı!



Ülke genelinde dün tüm bölgelerde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göreLefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler, gece kulüpleri, pansiyonlar, işçi yatı evleri, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu parklar ve mekanlar kontrol edildi.

LEFKOŞA’DA 32 KİŞİ TUTUKLANDI

Denetimler kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 32 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 18 kişi tesit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

LEFKOŞA’DA 2 BİN 350 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2 bin 350 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 8’i sürüş ehliyetsiz olmak üzere, toplam 551 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken 47 araç ise trafikten men edildi.

GAZİMAĞUSA’DA 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kafeler, barlar, restoranlar, marketler, gece kulüpleri, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Denetimler kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tesit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

GAZİMAĞUSA’DA BİN 425 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 425 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere, toplam 263 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken 9 araç ise trafikten men edildi.

GİRNE’DE 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler, pansiyonlar, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidilirken, kapatma saatine uymadığı tespit edilen 3 iş yeri aleyhinde de yasal işleme gidildi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 49 kişi tesit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 3 bin 9 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 507 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 52 araç ise trafikten men edildi.

GÜZELYURT’TA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamındabölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işleme gidilirken, kapatma saatine uymadığı tespit edilen 1 iş yeri ile yetkili makamdan izinsiz olarak seyyar satıcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi aleyhinde de yasal işleme gidildi.

BİN 253 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 253 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan olmak üzere toplam 191 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç trafikten men edilmiş,  1 araç sürücü ise tutuklandı.

İSKELE’DE 4 KİŞİ TUTUKLANDI

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamındabölgede faaliyet gösteren alkollü içki satışı yapılan yerler, eğlence mekanları, işçi yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tesit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 925 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 151 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 araç trafikten men edilmiş, 4 araç sürücü ise tutuklanmıştır.

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