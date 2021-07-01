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49'u yerel 61 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 8298 test yapıldı, 49'u yerel 61 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"

01 Temmuz 2021 Perşembe 18:56
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49'u yerel 61 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8298 olup, 49'u yerel 61 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir. 

5  kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 49 kişi ise yerel vakadır. 

18 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Yenikent-1/ Balıkesir-2 / Taşkınköy-1/ Hamitköy-3/ Yenişehir-1/ K.kaymaklı-2/ Ortaköy-2/ Köşklüçiftlik-1/ Yeniceköy-1/ Surlariçi-1/ Gönyeli-3 

Girne 

Girne Merkez- 9 / Aşağı Girne-1/ Alsancak-1/ Boğazköy-1/ Dikmen-3 / Kaşgar-1/ Yeşiltepe-1 / Doğanköy-1/ Çatalköy-1 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1 / Serdarlı-3 / Akdoğan-3 / Çanakkale-1/ Karakol Bölgesi-1 / Geçitkale-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-1 / Zümrütköy-1 

1 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8298 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 61 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 49 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.479.663 

Toplam Vaka Sayısı: 8158 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7729 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 394  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 334 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 28 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5346 
 

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KKTC
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