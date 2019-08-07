49 yaşındaki Mehmet Erhan Şenoğlu, hayatını kaybetti

Büyükkonuk'ta sakin Mehmet Erhan Şenoğlu (E-49) bugün iş yerinin damına merdiven ile çıkmaya çalışırken merdivenin kayması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayda ağır yaralanarak önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ardından da Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Erhan Şenoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.