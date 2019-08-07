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49 yaşındaki Mehmet Erhan Şenoğlu, hayatını kaybetti

Yüksekten düşerek ağır yaralanan 49 yaşındaki Mehmet Erhan Şenoğlu, hayatını kaybetti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:24
49 yaşındaki Mehmet Erhan Şenoğlu, hayatını kaybetti

Büyükkonuk'ta sakin Mehmet Erhan Şenoğlu (E-49) bugün iş yerinin damına merdiven ile çıkmaya çalışırken merdivenin kayması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayda ağır yaralanarak önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ardından da Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Erhan Şenoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Son Güncelleme: 07.08.2019 16:52
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Erhan ŞenoğluBüyükkonuk
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Bölgeye hastane şart 2019-08-07 18:59:24

Öncelikle allah rahmet eylesin çok iyi insandı. Bölgeye planlanan hastane yapılmış olsaydı yaşıyor olabilecekti. 40 -50 km mesafeye geri kalmış Ambulansla hasta değil cenaze gider.uyanın karpaz halkı

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