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49’u yerel 74 pozitif vakaya rastlandı

Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle;

03 Ekim 2021 Pazar 18:23
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49’u yerel 74 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.990  olup, 49’u yerel 74 pozitif vakaya rastlanmış, 90 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından gelmiştir. 23  kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 49 kişi ise yerel vakadır.

19 kişi Lefkoşa, 16  kişi Girne, 14 kişi Gazimağusa Bölgesi’ndendir.

3 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.990

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 74

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23

Yerel Vaka Sayısı: 49

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 90

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .981.816

Toplam Vaka Sayısı: 19.774

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.838

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 858

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 800

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 80

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 482
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 151

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 8340

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 58.951

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