4G ve 5G mobil haberleşme teknolojilerinin uygulanması için ihaleye çıkılacak

Bakanlar Kurulu, 4G ve 5G yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin KKTC’de uygulanabilmesi için Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından ihaleye çıkılmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ihaleyi kazanan işletmecilere Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından ‘Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi’ verilecek.

Kararın tam metni şu şekilde:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 4G ve 5G yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin (geliştirilecek diğer yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri dahil olmak üzere) ülkemizde uygulanmasına yönelik önergeye ekli sunulan ihale şartnameleri kapsamında söz konusu frekans bantlarının teknolojiden bağımsız olarak tahsis edilebilmesi için Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından ihaleye çıkılmasına ve ihaleyi kazanan işletmecilere Kurum tarafından Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi verilmesine karar verdi.”

Yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin ülkede uygulanabilmesi için ihale kararı-Resmi Gazete