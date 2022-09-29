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4G/5G ihalesinde değişiklik yapıldı

29 Eylül 2022 Perşembe 10:42
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4G/5G ihalesinde değişiklik yapıldı



4G/5G ihalesiyle ilgili şartnamede yapılan tarih, hizmet kalitesi ve kapsama alanı hususlarındaki değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin KKTC’de uygulanmasına için çıkılan ihale ve ihale şartnamelerinde değişiklik yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük’ten alınan bilgiye göre değişiklik ihaleye teklif sunma süresi ile hizmet kalitesi ve kapsama alanı yükümlülüğüyle alakalı.

İhaleye teklif verme süresi uzatılarak 6 Ekim Perşembe günü saat 10.00’a kadar ertelendi. Ertelemeden dolayı geçici teminat mektubunun süresinin de en az 21 Kasım 2022 tarihli olması kararlaştırıldı.

Bürüncük ayrıca, ihaleyi alacak firma tarafından 2 yıl içinde uyulması gereken hizmet kalitesi ile kapsama alanı yükümlülüğünde döviz krizi nedeniyle değişikliğe gidildiğini kaydetti.

Buna göre 2 yıl daha düşük bir hız 3.  ve 4. yıllarda ise bir önceki yıldan daha yüksel bir hizmet kalitesi yükümlülüğü olacak.

Maliye Bakanlığı, Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu için 4G/5G ihalesini açtığını 6 Eylül’de duyurmuştu.

"IMT Hizmet ve Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakları ile Kurulacak Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İşi" adıyla ve pazarlık usulüyle açılan ihaleye ilk olarak 22 Eylül'e kadar teklif sunulması istenmişti.

Toplam asgari değer olarak 31 milyon 800 bin USD+KDV olarak belirlenen ihalede, şartname bedeli ise 25 bin TL olarak belirlenmişti.

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