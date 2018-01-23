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4’lü devam ediyor

Dün yaşanan olayların ardından CTP, HP, TDP ve DP’nin kuracağı koalisyonun geleceği de tartışıldı. Parti başkanları sürece el koydu, dün ani şekilde buluşan başkanlar mesajı açık şekilde ifade etti

23 Ocak 2018 Salı 10:49
4’lü devam ediyor
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Koalisyon hükümeti oluşturma için görüşmeler yapan CTP, HP, TDP ve DP’nin Genel Başkanları dün yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Parti başkanları bugün yeniden biraraya gelecek.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın  görüşmesi HP Genel Merkezi’nde yer aldı.

Özersay, görüşme sonrasında basına kısa bir açıklama yaparak, koalisyon görüşmelerini sürdürme niyet ve kararlılıklarının devam ettiğini, bugün öğleden sonra TDP Genel Merkezi’nde yeniden biraraya geleceklerini kaydetti.

Özersay, dün ara verdikleri teknik çalışmalara bugün devam edeceklerini de ifade etti.

Bir soru üzerine Özersay,  Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bugün parti başkanlarını görüşmeye çağırdığını anımsattı ve Akıncı’nın parti başkanlarını dinledikten sonra anayasa ve teamüller gereği  hükümeti kurma görevini kime vereceğine kendisinin karar vereceğini söyledi.

Bir başka soru üzerine de Özersay, dün Cumhuriyet Meclisi’nde ve Afrika Gazetesi önünde yaşananlardan koalisyon görüşmelerinin etkilenmediğini de belirtti.

Serdar Denktaş da, hükümeti kurma görevini kime vereceği kararının Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ait olduğunu, ancak dört partinin koalisyon görüşmelerine devam ettiğini söyledi.

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