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4’LÜ TIKANDI! ÖZYİĞİT’İN TALEBİ DÖRTLÜ KOALİSYONA ENGEL

Dört parti liderinin bugün saat 16.00 sularında CTP genel Merkezi’nde bir araya gelmesinin detayları hakkında bilgiler ortaya çıktı

01 Aralık 2020 Salı 18:11
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4’LÜ TIKANDI! ÖZYİĞİT’İN TALEBİ DÖRTLÜ KOALİSYONA ENGEL

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Dört parti liderinin bugün saat 16.00 sularında CTP genel Merkezi’nde bir araya gelmesinin detayları hakkında bilgiler ortaya çıktı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in gayri resmî görüşme sırasında KKTC Merkez Bankası ve KKTC Sivil Savunma Kurumu’nun başkanlarının Türkiye’den değil, KKTC’den kendileri tarafından yapılmasını istedi.

Özyiğit’in bu talebi 4’lü koalisyon ihtimalinin önüne en büyük engel olarak çıktı

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun ise Teknokrat Hükümet modeline karşı durduğu ve Bakanlık talep etmesi, toplantıda 4’lü hükümet sürecinin tıkanmasına neden olan diğer etkenler arasında yer aldı.

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