Star Kıbrıs gazetesinde yer alan habere göre; Girne – Alsancak’ta dün sabahın erken saatlerinde, kız meselesinden çıkan tartışma kanlı bitti. Cinayet zanlısı ve şüphelilere 7 gün tutukluluk verildi

Ürdün uyruklu 25 yaşındaki Maxim Hamed Mohammed Al-ja Afreh kız meselesi yüzünden Libya uyruklu 22 yaşındaki Mohamed Jumma Salem’i 5-6 kez bıçaklayarak öldürdü. Cinayet Alsancak’ta Piyale Paşa Sokak üzerinde bulunan dört numaralı ikametgahın zemin katındaki balkonunda, dün sabah saat 01:45 sularında gerçekleşti. Mohamed Jumma Salem Attroug'un Alsancak’taki evinde sol karın bölgesine ve göğüs kısmına Maxim Hamed Mohammed Al-ja Afrer'ın tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan bıçağı 5-6 kez sokmak suretiyle ağır yaraladı. Yaralanma sonucu Atrroug, arkadaşları tarafından Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

7 GÜN TALEP EDİLDİ, 7 GÜN TUTUKLULUK ALINDI

Alsancak’ta dün sabaha karşı meydana gelen ve Libya uyruklu Mohamed Jumma Salem Attroug’un yaşamını yitirdiği cinayetin zanlıları Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh, Taimour Khaled Tantash ve Modammed Khaled Mohammed Tantash öğle saatlerinde Girne kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Olayla ilgili soruşturmayı yapan Müfettiş Eren Gözügüzel Zanlı Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’in, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklandığını anlatan polis,meseleyle ilgili soruşturmanın yeni başladığını, aranan emareler, alınacak ifadeler bulunduğunu, olayla bağlantılı olarak ilk etapta 2 zanlının daha aranmakta olduğunu belirtti. Zanlıların serbest kalmaları halinde, aranan şahıslara, emare ve alınacak ifadelere etki edebileceğini belirten polis, zanlılar aleyhine 7’şer gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Mesutoğlu, talep edilen 7 gün süre yerine zanlıların ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan olayın kız meselesi yüzünden çıktığı, zanlılardan Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’in cinayeti işlediği, diğer zanlıların ise olay anında orada oldukları öne sürüldü. Polisin, başka tutuklamalar yapabileceği de belirtildi.

