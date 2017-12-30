Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115333
ALTIN
158.788
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1204
EURO
4.5472
Dünyanın en küçük cep telefonu!
Dünyanın en küçük cep telefonu!
Söz yüzüğüne dair merak ettikleriniz
Evliliğin ilk adımını atanlar dikkat!
Evlilikte uyum nasıl yakalanır?
Evlilikte uyum nasıl yakalanır?
Kendini onarabilen cam geliştirildi
Kendini onarabilen cam
Kış hamilelerine uyarı: Öpüşmeyin hatta tokalaşmayın bile!
Öpüşmeyin hatta tokalaşmayın bile!
banner34

5-6 kez bıçaklayarak öldürdü

banner35

Girne – Alsancak’ta dün sabahın erken saatlerinde, kız meselesinden çıkan tartışma kanlı bitti. Cinayet zanlısı ve şüphelilere 7 gün tutukluluk verildi...

30 Aralık 2017 Cumartesi 10:28
5-6 kez bıçaklayarak öldürdü
banner10

Star Kıbrıs gazetesinde yer alan habere göre; Girne – Alsancak’ta dün sabahın erken saatlerinde, kız meselesinden çıkan tartışma kanlı bitti. Cinayet zanlısı ve şüphelilere 7 gün tutukluluk verildi 

Ürdün uyruklu 25 yaşındaki Maxim Hamed Mohammed Al-ja Afreh kız meselesi yüzünden Libya uyruklu 22 yaşındaki Mohamed Jumma Salem’i 5-6 kez bıçaklayarak öldürdü. Cinayet Alsancak’ta Piyale Paşa Sokak üzerinde bulunan dört numaralı ikametgahın zemin katındaki balkonunda, dün sabah saat 01:45 sularında gerçekleşti. Mohamed Jumma Salem Attroug'un Alsancak’taki evinde sol karın bölgesine ve göğüs kısmına Maxim Hamed Mohammed Al-ja Afrer'ın tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan bıçağı 5-6 kez sokmak suretiyle ağır yaraladı. Yaralanma sonucu Atrroug, arkadaşları tarafından Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

7 GÜN TALEP EDİLDİ, 7 GÜN TUTUKLULUK ALINDI 

Alsancak’ta dün sabaha karşı meydana gelen ve Libya uyruklu Mohamed Jumma Salem Attroug’un yaşamını yitirdiği cinayetin zanlıları Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh, Taimour Khaled Tantash ve Modammed Khaled Mohammed Tantash öğle saatlerinde Girne kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı 

Olayla ilgili soruşturmayı yapan Müfettiş Eren Gözügüzel Zanlı Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’in, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklandığını anlatan polis,meseleyle ilgili soruşturmanın yeni başladığını, aranan emareler, alınacak ifadeler bulunduğunu, olayla bağlantılı olarak ilk etapta 2 zanlının daha aranmakta olduğunu belirtti. Zanlıların serbest kalmaları halinde, aranan şahıslara, emare ve alınacak ifadelere etki edebileceğini belirten polis, zanlılar aleyhine 7’şer gün tutukluluk talep etti. 

Yargıç Mesutoğlu, talep edilen 7 gün süre yerine zanlıların ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Öte yandan olayın kız meselesi yüzünden çıktığı, zanlılardan Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’in cinayeti işlediği, diğer zanlıların ise olay anında orada oldukları öne sürüldü. Polisin, başka tutuklamalar yapabileceği de belirtildi. 
 

banner22
Son Güncelleme: 30.12.2017 10:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'KKTC siyaset eliyle hızla betonlaşıyor'
'KKTC siyaset eliyle hızla betonlaşıyor'
Biri 16, diğeri 21 yaşında
Biri 16, diğeri 21 yaşında
Kaldırımlar otopark gibi kullanılıyor
Kaldırımlar otopark gibi kullanılıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim