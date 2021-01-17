5 araç trafikten men edildi

Dün, 21.00 ile 01.00 saatleri arasında Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler esnasında, 831 araç kontrol edilirken, 5 araç trafikten men edildi.