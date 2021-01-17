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5 araç trafikten men edildi

Dün, 21.00 ile 01.00 saatleri arasında Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler esnasında, 831 araç kontrol edilirken, 5 araç trafikten men edildi.

17 Ocak 2021 Pazar 11:26
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5 araç trafikten men edildi

Dün, 21.00 ile 01.00 saatleri arasında Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimler esnasında, 831 araç kontrol edilirken, 5 araç trafikten men edildi.  
 

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