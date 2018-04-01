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5 ayrı ülkede aranan 8 kişi de aralarındaydı!

Uluslararası boyutta göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiası ile İngiltere başta olmak üzere 5 ülke tarafından aranan organizatörün de aralarında bulunduğu 8 kişi, 112 Suriyeli mülteci ile birlikte yakalandı

01 Nisan 2018 Pazar 10:27
5 ayrı ülkede aranan 8 kişi de aralarındaydı!

Mersin'de bir teknede 112 Suriye uyruklunun yakalandığı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Mültecilerin tekneyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne gidecekleri öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, beş ayrı ülke tarafından aranan T.K. organizatörlüğündeki kişilerin insan kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin, sahile yakın bölgelerdeki otellerde konaklattıkları kişileri, gruplar halinde teknelerle Akdeniz rotasını kullanarak açıkta bekleyen büyük yük gemilerine taşıdıkları, sonrasında yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderdikleri öne sürüldü.

Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 8 şüphelinin 112 Suriye uyruklu göçmenleri Silifke ilçesi Taşucu sahilinde bulunan koylara götürdükleri, bu kişileri ayarladıkları tekneyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne sevk edecekleri bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ile yapılan koordineli çalışmayla, tekneye operasyon düzenleyen ekipler, 7'si kadın 9'u çocuk 112 kişiyi yakaladı.

Operasyonu genişleten ekipler 5 ayrı ülke tarafından aranan Türk vatandaşı T.K'nin de aralarında olduğu 3'ü Suriye uyruklu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

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