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5 Banka adına sahte evrak düzenledi

Zanlı Metin Tarım dün  yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

21 Aralık 2018 Cuma 18:45
5 Banka adına sahte evrak düzenledi

(Kamalı Haber) - Girne’de meydana gelen sahtekârlıkla para temini, evrak sahteleme ve tedavüle sürme suçundan tutuklanan zanlı Metin Tarım dün  yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbel, zanlının 2018 yılı Temmuz ayı içerisinde, Girne’de Pakistan uyruklu S.W.’ye, yurt dışındaki arkadaşlarına çalışma izni çıkaracağını söyleyip söz konusu şahıstan toplam 8300 Euro parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi. Zanlının 18 Aralık’ta yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını kaydeden polis, zanlının 5 banka adına sahte teminat mektupları hazırlayıp S.W.’ye verdiğini açıkladı. Zanlının 2 gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, teminat talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 75’bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Metin TarımSahte EvrakHaberGündemKıbrıs
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