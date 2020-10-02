5 bin 154 işletmeye 20 milyon 616 TL ödeme yapıldı

Pandemi döneminde ekonomik krizden etkilenen özel sektör çalışanları ve işletmelerinin yaşadığı finansal sıkıntıları azaltmak amacıyla, İhtiyat Sandığı Yasası altında çıkarılan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü çerçevesinde, hak sahibi olan 5 bin 154 işletmeye Temmuz ve Ağustos ayları için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 20 milyon 616 TL ödeme yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta bin işletmeye daha verilecek destekle işletme sayısının 6 bin 500’i geçmiş olacağı belirtildi.

Eylül – Ekim dönemi için yapılacak ödemeler için ise hazırlıkların sürdüğü ifde edeilen açıklamada, Ekim sonu itibarı ile 2. Etap iki aylık ödemenin yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, “2. Ekonomik pakette yer alan ve turizm, casino, seyahat acenteleri ve toplu taşıma faaliyeti yürüten işletmeler ile Ercan Hava Limanında faaliyet gösteren işletmelere yapılacak Temmuz – Ağustos ücret desteği ödemeleri de başlamış olup, 6 Ekim Salı gününe kadar devam edecektir” denildi.