5 bin doz AstraZeneca aşısı geliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan sınır kapıları yarın 8.00'de açılıyor.

Kuzey ve güney arasında yarından itibaren 7 günlük negatif antijen veya PCR testi ile geçilebilecek.

Öte yandan yarın sabah 8.30’da 5 bin adet AstraZeneca aşısı teslim alınacak.

Kıbrıs’ın iki kesimi arasında geçişlerin yarından itibaren başlayacağı 9 geçiş kapısı ise şöyle:

“Ledra Palace, Beyarmudu, Akyar, Metehan, Bostancı, Lokmacı, Yeşilırmak, Derinya ve Aplıç.”

Kaynak : Kıbrıs Postası

https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n380051-5-bin-doz-astrazeneca-asisi-geliyor