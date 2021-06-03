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5 bin doz AstraZeneca aşısı geliyor

AB’den yarın sabah 5 bin doz AstraZeneca aşısı teslim alınacak.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:13
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5 bin doz AstraZeneca aşısı geliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan sınır kapıları yarın 8.00'de açılıyor.

Kuzey ve güney arasında yarından itibaren 7 günlük negatif antijen veya PCR testi ile geçilebilecek.

Öte yandan yarın sabah 8.30’da 5 bin adet AstraZeneca aşısı teslim alınacak.

Kıbrıs’ın iki kesimi arasında geçişlerin yarından itibaren başlayacağı 9 geçiş kapısı ise şöyle:

“Ledra Palace, Beyarmudu, Akyar, Metehan, Bostancı, Lokmacı, Yeşilırmak, Derinya ve Aplıç.”

Kaynak : Kıbrıs Postası

https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n380051-5-bin-doz-astrazeneca-asisi-geliyor

Son Güncelleme: 03.06.2021 16:24
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAstraZeneca Aşısı
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