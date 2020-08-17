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5 bin TL için hapsi boyladı

Lefkoşa’da meydana gelen gizli ittifak suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:57
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5 bin TL için hapsi boyladı

Lefkoşa’da meydana gelen gizli ittifak suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, 2020 Temmuz ayı içerisinde Türkiye'de bulunan aynı zamanda KKTC'de ihraç edilmiş olan M.T'nin Lefkoşa’da bir otelde çalışmakta olan kız arkadaşını işten durdurup Türkiye’ye göndermediği gerekçesi ile otelin işletmecisi olan kişinin adına kayıtlı olan aracın ön ve yan dikiz aynalarına zarar vermesi için Lefkoşa'da sakin A.Y ile 5 bin TL para karşılığında cep telefonu uygulaması olan Whatsapp hattı üzerinden görüşüp anlaşıp Gizli ittifak yaptıklarını belirtti.

Polis, bu hususla ilgili 29.7.2020 tarihinde polise şikayet yapılması üzerine soruşturma başlatıldığını ve 16 Ağustos itibari ile zanlının Lefkoşa'da tespit edilip tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak Zanlı AY.Y'nin dün Lefkoşa'da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde M.T ile böyle bir suçu işlemek için anlaştığı 5 bin TL para karşılığında anlaştığını söyleyip suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan ve whatsapp’tan görüşme yaptığı Redmi Not-8 cep telefonu incelenmek üzere emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının etki edeceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek,  KKTC'de 4.3.2020 tarihinden itibaren ülkede ikamet izinsiz olduğunu anlattı.

Polis, bu aşamada zanlının ilerde görülecek davalarında hazır bulunmasının sağlanmasını için mahkeme tarafın uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, yasal bağı olmayan zanlının 21 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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