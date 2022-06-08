5 farklı daireye 27 atama ve terfi

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, 5 farklı daireye memur, şube amiri ve müdür muavini olmak üzere toplamda 27 kişinin atanmasına ya da terfi ettirilmesine karar verdi.

Komisyonun kararları, 7 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Atama ve terfi yapılan daireler; Sivil Havacılık Dairesi, Veteriner Dairesi, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi ile Tapu ve Kadastro Dairesi olarak açıklandı.

Sivil Havacılık Dairesi

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre KHK, 6 ismin, Sivil Havacılık Dairesi Liman Hizmetleri Sınıfı, IV. Derece Hava Trafik Kontrolörü Yardımcısı mevkiine aday olarak atanmalarına karar verdi.

Adı-Soyadı

1- Hanife EVLİYA

2- Kemal Mete ÖZCÜ

3- İbrahim KIZIL

4- Halis ÇOKER

5- Tolga OZANALP

6- Ceren YÜKSEL

Veteriner Dairesi

Veteriner Dairesi, Tabiplik Hizmetleri Sınıfı, III. Derece Veteriner Hekim mevkiine atananlar ise şöyle:

Adı-Soyadı

1- Ayşe Gözen BARBAROS MULLAOĞLU (Aday)

2- Salih ÖZKIRAN (Aday)

3- Hasan BALOĞLU (Aday)

4- Türkan TÜZEL (Aday)

5- Cengiz KARAMAN

6- Gülnur ÖZGEN (Aday)

7- Ziya TÜZEL (Aday)

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi

KHK’nın, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Paramedikal Hizmetleri Sınıfı, I. Derece Hastane Amiri mevkiine terfi etmelerine karar verdiği isimler şöyle:

Adı-Soyadı

1- Nigar GÜNEŞ

2- Beste AKIN ÖZYAVAŞ

Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi

KHK’nın Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Mali Hizmetleri Sınıfı, II. Derece I. Sınıf Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Memuru mevkiine terfi ettirilmesine karar verdiği isimler şöyle:

Adı-Soyadı

1- Seher YERLİ

2- Mustafa İPCİOĞLU

Tapu ve Kadastro Dairesi

KHK’nın, Tapu ve Kadastro Dairesi, İdari Hizmetleri Sınıfı, I. Derece Tapu Sorumlusu mevkiine atanmalarına karar verdiği isimler şöyle:

Adı-Soyadı

1- Neslihan BAKİ

2- Elmaziye TEKİRDAĞLI

3- Nermin ALTINAY

4- Firdevs ARICI

5- Murat TAŞPINAR

KHK’nın, Tapu ve Kadastro Dairesi, İdari Hizmetleri Sınıfı, I. Derece Kadastro Sorumlusu mevkiine atanmalarına karar verdiği isimler şöyle:

Adı-Soyadı

1- Hacire DENİZ

2- Onay HACIKÜÇÜK

Sorumlu, amir ve müdür muavini

KHK ayrıca, Nihal Ziba’nın, Tapu ve Kadastro Dairesi, İdari Hizmetleri Sınıfı, I. Derece Harita Sorumlusu mevkiine, Ziya Salman’ın Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Üst Kademe Sayılmayan Diğer Yöneticiler Sınıfı, III. Derece Kan Bankası Şube Amiri mevkiine ve Pembe Arifoğlu’nun Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Üst Kademe Sayılmayan Diğer Yöneticiler Sınıfı, II. Derece Müdür Muavini mevkiine atanmasına karar verdi.