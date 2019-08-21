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5 fotoğraf derneğinden ortak etkinlik

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:42
5 fotoğraf derneğinden ortak etkinlik

Fotoğrafı kutlamak ve fotoğrafın ne kadar özel olduğunu hatırlatmak için geçen yıl olduğu gibi ülkenin 5 fotoğraf derneği FODER, KIFSAD, FODOS, GİFDER ve DİFSAD’ın ortak organizasyonda 22-23-24 Ağustos tarihlerinde yer alacak etkinliklerle kutlanacak.

FODER’den yapılan açıklamaya göre etkinlik Programı şöyle;
22 Ağustos 2019 saat 18:00 – fotoğraf sunumları – Lefkoşa AKM
23 Ağustos 2019 saat 18:00 – fotoğraf derneklerinin tanıtımları ve fotoğraf sanatı ile ilgili değerlendirmeler – Lefkoşa AKM

24 Ağustos 2019 saat 18:00 – Kıbrıslı Türk Fotoğrafçılar Karma Sergisi – Büyük Han Lefkoşa

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