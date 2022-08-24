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5 G İhalesine Maliye engeli...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve BTHK nın  haftalar öncesi hazırladığı 4.5-5 G İhalesi Maliye Bakanlığı engelini bir türlü aşamıyor. 

24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:51
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5 G İhalesine Maliye engeli...


Maliye Bürokratları BTHK nın hazırladığı ihale şartnamesi konusunda BTHK Yetkilileri tarafından defalarca bilgilendirilmelerine rağmen bir türlü olumlu görüş vermediği için İhale, Bakanlar Kurulundan geçmedi. 

Konu ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ihalenin Maliye engeline takıldığını doğrulayarak şunları söyledi; " Biz göreve geldiğimiz ilk andan itibaren ülkemizi çağdışı kalmış 3 G ucubesinden kurtaracağımızı ve kısa bir süre içerisinde 4.5- 5 G ihalesine çıkacağımızı söyledim. BTHK gayet güzel bir İhale şartnamesi hazırladı ve bir önceki Bakana ve Maliye Bürokratların birkaç defa brifing verdi. Ne yazık ki BTHK dan brifing alan Bakan ve Bürokratlar şimdi görevlerinde değiller. BTHK yetkilileri yeni Bakana ve yeni Maliye Bürokratlarına tekrar brifing verdiler. Ama bir türlü sonuç alınamadı. Seçim yasaklarından önce biz bu ihaleye çıkmak istiyorduk. Ama görünen o ki Maliyenin Bürokratları ikna etmek mümkün görülmüyor. Bu ülkede bir şeyler yapmaya çalışanlar sürekli engelleniyor..." dedi.

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