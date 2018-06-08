Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96934
ALTIN
189.296
DOLAR
4.5249
STERLİN
6.0700
EURO
5.3237
Meyveleri abartmadan yiyin!
Meyveleri abartmadan yiyin!
Fransız talihli 2 yılda 2’nci kez 1 milyon Euro kazandı!
2 yılda 2’nci kez 1...
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
banner34

5 gün daha içeride

Mağusa’da temizliğe gittiği evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Halise Daşkın dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

08 Haziran 2018 Cuma 10:34
5 gün daha içeride

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da temizliğe gittiği Meryem Ataoğlu’na ait evden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve şikayet üzerine tutuklanan zanlı Halise Daşkın, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “İkametgahtan sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Daşkın’ın tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

Ziynet eşyaları aranıyor

banner39
Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, 18 Mayıs tarihinde Meryem Ataoğlu’na ait eve  temizliğe giden zanlı Halise Daşkın’ın temizlik yaptığı esnada müştekiye ait 1 adet bayan parfümü ile 5 parça ziynet eşyasını sirkat ettiği iddiasıyla 3 Haziran tarihinde yapılan şikayet üzerine tutuklandığını belirtti. Yıldırım, zanlının evinde yapılan aramada sirkat edilen 1 adet parfümün bulunduğunu ifade ederek, sirkat edilen 5 parça ziynet eşyasının ise henüz bulunamadığını açıkladı. Zanlının 4 Haziran tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini belirten Yıldırım, temin edilen süre içerisinde sirkat edilen konu ziynet eşyalarının satılabileceği kuyumcular ile ziynet eşyalarını nakite çevirebileceği yerlerin ziyaret edilerek 6 ifade alındığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Yıldırım, zanlının 5 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

5 gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Halise Daşkın’ın tahkikat maksatları bakımından 5 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sol Hareket: Tepkiler “ırkçı ve provokatif”
Sol Hareket: Tepkiler “ırkçı ve provokatif”
Almanya'daki hastaya uygun döner KKTC'de bulundu
Almanya'daki hastaya uygun döner KKTC'de bulundu
Arter, Gazimağusa Pazar Yerini ziyaret etti
Arter, Gazimağusa Pazar Yerini ziyaret etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim