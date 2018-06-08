5 gün daha içeride

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da temizliğe gittiği Meryem Ataoğlu’na ait evden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve şikayet üzerine tutuklanan zanlı Halise Daşkın, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “İkametgahtan sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Daşkın’ın tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

Ziynet eşyaları aranıyor

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, 18 Mayıs tarihinde Meryem Ataoğlu’na ait eve temizliğe giden zanlı Halise Daşkın’ın temizlik yaptığı esnada müştekiye ait 1 adet bayan parfümü ile 5 parça ziynet eşyasını sirkat ettiği iddiasıyla 3 Haziran tarihinde yapılan şikayet üzerine tutuklandığını belirtti. Yıldırım, zanlının evinde yapılan aramada sirkat edilen 1 adet parfümün bulunduğunu ifade ederek, sirkat edilen 5 parça ziynet eşyasının ise henüz bulunamadığını açıkladı. Zanlının 4 Haziran tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini belirten Yıldırım, temin edilen süre içerisinde sirkat edilen konu ziynet eşyalarının satılabileceği kuyumcular ile ziynet eşyalarını nakite çevirebileceği yerlerin ziyaret edilerek 6 ifade alındığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Yıldırım, zanlının 5 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

5 gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Halise Daşkın’ın tahkikat maksatları bakımından 5 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.