5 gün daha tutuklu kalacak

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık ve hırsızlık mal kabulü suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar A.G.Y. ve B.D. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan olguları aktardı. Polis, A.G.Y.’nin hırsızlık suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis,11.08.2021 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde ki boş bir arazi içerisinde devriye ve kontrolde bulunan Lefkoşa Adli Şube Amirliği'nde görevli polis ekibi tarafından tespit edilen A.G.Y.' nin tasarrufunda çalıştığı işyerine ait ve sirkat ettiği 33 metre uzunluğunda 6 bin 670 TL değerindeki yeraltı kablosuyla yakalandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak olguları aktardı. Polis, zanlı B.D.’nin Hırsızlık Mal Kabulü suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı B.D.’nin A.G.Y.' nin tasarrufunda çalıştığı işyerine ait ve sirkat ettiği 33 metre uzunluğunda 6 bin 670 TL değerindeki yeraltı kablosunu satın almak isterken suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda 1 adet 4X95'lik 2 metre uzunluğunda siyah renk yer altı kablosu, muhtelif ebatlarda yaklaşık 110 kg ağırlığında saf bakır tel bulunmuş olup, yine ayrıca siyah renk yer altı kablosunu kesmede kullanılan 1 adet izmirillo makinesi, 1 adet kablo kesiminde kullanılan makas bulunup emare olarak alındığını anlattı. Polis, adı edilenlerin suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis, kabloların çalıntı olup olmadığının araştırıldığını söyleyerek, zanlının 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı B.D.’nun 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Hacımulla, zanlı A.G.Y.'nin ise davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, KKTC’de muteber bir kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.