5 gün ek tutukluluk

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da, toplam 18 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ve 1 adet Extacy türü uyuşturucu hap ile yakalanan 4 zanlı almış oldukları tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı Gökhan Doğan, Fehim Özuğurlu, Alev Çıngı ve Özge Özlütıraş’ın tutukluluk süreleri 5’er gün daha uzatıldı.

Soruşturma devam ediyor

Meselenin tahkikat memuru Hasan Selvili, 4 Haziran tarihinde alınan bir bilgide zanlı Gökhan Doğan’ın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Alınan bilgi üzerine zanlı Doğan’ın kaldığı eve gidildiğini belirten Selvili, konu evde zanlı Gökhan Doğan, Fehim Özuğurlu, Alev Çıngı ve Özge Özlütıraş’ın tespit edilerek alıkonulduğunu söyledi. Selvili, zanlı Özuğurlu’nun üzerinde yapılan aramada giydiği pantolonun cebinde kağıda sarılı 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu, zanlı Doğan ve Çıngı’nın bulundukları yatak odasında yapılan aramada kağıt parçalarına sarılı toplam 17 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Selvili, ayrıca zanlı Özlütıraş’ın yatak odasında yapılan aramada ise zanlı Özlütıraş’a ait cüzdan içerisine 1adet Extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Selvili, her 4 zanlının da 4’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

5’er gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Gökhan Doğan, Fehim Özuğurlu, Alev Çıngı ve Özge Özlütıraş’ın tahkikat maksatları bakımından 5’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.