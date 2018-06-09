Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
banner34

5 gün ek tutukluluk

Mağusa’da, 18 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ve 1 adet Extacy türü uyuşturucu hap ile yakalanan 4 zanlı, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

09 Haziran 2018 Cumartesi 09:47
5 gün ek tutukluluk

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da, toplam 18 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ve 1 adet Extacy türü uyuşturucu hap ile yakalanan 4 zanlı almış oldukları tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı Gökhan Doğan, Fehim Özuğurlu, Alev Çıngı ve Özge Özlütıraş’ın tutukluluk süreleri 5’er gün daha uzatıldı.

Soruşturma devam ediyor

banner39
Meselenin tahkikat memuru Hasan Selvili, 4 Haziran tarihinde alınan bir bilgide zanlı Gökhan Doğan’ın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Alınan bilgi üzerine zanlı Doğan’ın kaldığı eve gidildiğini  belirten Selvili, konu evde zanlı Gökhan Doğan, Fehim Özuğurlu, Alev Çıngı ve Özge Özlütıraş’ın tespit edilerek alıkonulduğunu söyledi. Selvili, zanlı Özuğurlu’nun üzerinde yapılan aramada giydiği pantolonun cebinde kağıda sarılı 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu, zanlı Doğan ve Çıngı’nın bulundukları yatak odasında yapılan aramada kağıt parçalarına sarılı toplam 17  gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Selvili, ayrıca zanlı Özlütıraş’ın yatak odasında yapılan aramada ise zanlı Özlütıraş’a ait cüzdan içerisine 1adet Extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Selvili, her 4 zanlının da 4’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

5’er gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Gökhan Doğan, Fehim Özuğurlu, Alev Çıngı ve Özge Özlütıraş’ın tahkikat maksatları bakımından 5’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: “KKTC’de bir hükümet değişikliği bile olabilir”
Arıklı: “KKTC’de bir hükümet değişikliği bile olabilir”
Civisilli: “İskeleli çocuklar da çağdaş alanlarda oynayacak”
Civisilli: “İskeleli çocuklar da çağdaş alanlarda oynayacak”
FOLK-DER, Londra’da düzenlenecek Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’ne katılacak
FOLK-DER, Londra’da düzenlenecek Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’ne katılacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim