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5 günlük yeni kısmi sokağa çıkma yasağı bu gece yürürlüğe giriyor!

Bakanlar Kurulu’nun dün kararlaştırdığı 5 günlük yeni kısmi sokağa çıkma yasağı, bu gece yarısı yürürlüğe girecek.

05 Nisan 2020 Pazar 13:58
2797 Okunma
5 günlük yeni kısmi sokağa çıkma yasağı bu gece yürürlüğe giriyor!

Bakanlar Kurulu’nun dün kararlaştırdığı 5 günlük yeni kısmi sokağa çıkma yasağı, bu gece yarısı yürürlüğe girecek.

22 Mart tarihli, 14 günlük emirnamenin süresi bu akşam dolacağı için dün Bakanlar Kurulu’nca çıkarılan yeni emirnameye göre, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek için, öngörülen istisnai durumlar haricinde bu gece saat 00.00 itibariyle 10 Nisan 2020 tarihine kadar 5 gün süreyle, ilçeler arası geçiş de olmayacak şekilde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüs (Covid-19) hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar v.b) kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Bu kişiler haricindeki bireyler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Muafiyet kapsamı dışında kalan herkes, sadece faaliyetlerine izin verilen kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek. Zorunlu ihtiyaçlarını kendi bulundukları ilçelerde sınırlı olmak kaydıyla ikametgahına en yakın yerlerden karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecek. Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacak.

Yeni emirname çerçevesinde, ayrıca, Lapta, Karşıyaka ve Alsancak bölgelerinde de Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı geçerli olmakla beraber bu bölgelere giriş çıkışlar polis kontrolünde olacak.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsSokağa Çıkma YasağıBakanlar Kurulu
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ahmet 2020-04-05 14:45:38

bankalar acik olacakmi?

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