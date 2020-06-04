5 Haziran Dünya Çevre Günü Mesajı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çevrenin, tüm insanlık için yaşamsal öneme sahip olduğunu belirtti.

“Doğal çevrenin kirlenmesi evrensel bir sorundur ve çevre kirliliği tüm toplumun günlük yaşamını olumsuz etkileyen bir olaydır” diyen Güngördü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayımladığı mesajda şunları ifade etti:

“Ülkemizde geçtiğimiz günlerde meydana gelen orman yangını tüm insanlık adına, bir yas sebebi, büyük bir çevre felaketiydi. Gerek ülkemizdeki ekolojik çeşitliliğe zarar veren gerekse, oksijen kaynağımız ormanlarımızın yok olmasına neden olan bu tür eylemler için üst düzey önlemler almalı, çevre bilincini artırmalı ve farkındalığı artırmalıyız. Yüzlerce yıllık Zeytin ağaçlarımızın yok oluşunu izlemek, 21’inci yüzyılda hala daha doğa ve çevre bilincimizin yeterince yerleşmediğinin göstergesidir. Orman yangınları gibi, çevre felaketleri, tüm dünyanın sorunudur.

Küresel ısınmanın ve nüfus artışının hızla ilerlediği günümüzde çevreye karşı duyarlı olmak başlıca görevimizdir. Doğanın güzelliklerini korumak ve çevre kirliliğini önlemek tüm insanlığın ortak görevidir. Gelecek nesillere değerlerimizi koruyarak miras bırakmak en önemli vazifemiz olması gerekir. Nefes aldığımız kent, içtiğimiz su, gezdiğimiz yerler ve yaşadığımız çevrenin temiz olmasının yolu, çevreyi kirletmemekten ve engel olmaktan geçer. Çevre dostu bir belediye ve çevre dostu bir belediye binası olarak, insanlara çevre bilincini aşılayan ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi amacıyla farkındalıklar yaratmayı ilkemiz haline getirdik. Girne Belediyesi olarak çevrenin kirlenmesini önleme ve çevremizi temiz tutma noktasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin çabası içerisindeyiz. 1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Çevre Konferansı’nda alınan karar gereği, 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak kutlanmaya başladı. Doğanın bizlere sunduğu tüm güzellikleri korumak; dünyamıza ve çevremize zarar veren kirliliği önlemek hepimizin ortak görevidir. Daha yaşanabilir temiz bir çevrede tüm insanlığa sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gelecek dileyerek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum”.