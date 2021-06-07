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5'i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 8670 test yapıldı, 5'i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi"

07 Haziran 2021 Pazartesi 18:52
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5'i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8670 olup, 5'i yerel 10 pozitif vakaya rastlanmış 24 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 5 kişi ise yerel vakadır. 

1 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Surlariçi-1 

Girne 

Girne Merkez-1  

Gazimağusa 

Baykal-1/ Mormenekşe-1/ Gazimağusa merkez-1 

7  Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8670 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  4 

Yerel Vaka Sayısı: 5 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.274.583 

Toplam Vaka Sayısı: 7432 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7122 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 277 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 247  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 6     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Anahtar Kelimeler:
KKTC
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