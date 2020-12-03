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5'i yerel 6 pozitif vaka!
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5'i yerel 6 pozitif vaka!

Bakan Pilli:" Toplam 1591 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi " 

03 Aralık 2020 Perşembe 18:34
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5'i yerel 6 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1591 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti. 

3 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1591 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6 

Ülke dışından gelen vakalar - 1 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  

Yerel vakalar - 5 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 269.354 

Toplam Vaka Sayısı- 1144 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1044 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 95 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 22 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 71 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 
 

Son Güncelleme: 03.12.2020 19:37
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