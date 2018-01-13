5 ila 7 saat arası kesinti yaşanacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle pazartesi günü Girne’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00–14.00 saatleri arasında, Girne Batı Çevre Yolu üzerinde bulunan Hasan Uzun Petrol’ün güney kısmındaki (dağ kısmı) yerleşim yerlerinde olacak.
ONAN LTD VE OYPAŞ SİTESİ” İLE CİVARINDA KESİNTİSİ YAPILACAK
Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan Onan LTD ve Oypaş Sitesi ile civarında pazartesi günü elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak Proje çalışmalarından kaynaklanacak kesinti, 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.