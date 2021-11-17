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5 İşletmeye İdari İşlem

13 sanayi tesisinden 5’i hakkında idari işlem yapıldı...

17 Kasım 2021 Çarşamba 14:58
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5 İşletmeye İdari İşlem
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Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, sanayi tesislerine yönelik hava kirliliği denetimleri çerçevesinde denetlediği 13 sanayi tesisinden 5’i hakkında idari işlem yaptı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 18/2012 sayılı Çevre Yasası kapsamında sanayi tesislerinin baca gazı emisyon ölçümleri yapılarak, ölçüm sonuçları “Hava Kirliliğinin Kontrolü Tüzüğü” çerçevesinde değerlendiriliyor.

13 sanayi tesisinin baca gazı emisyon denetimi sonucunda, 5 işletme hakkında idari işleme gidildi.

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