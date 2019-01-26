5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:27
Lefkoşa’da meydana gelen iş kazasında, inşaatın 5’inci katından düşen 23 yaşındaki Serhat Saçma hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, bu sabah saat 08.30’da Lefkoşa Metehan bölgesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde Vipera İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam eden inşaatın beşinci katında çalışan Serhat Saçma, dengesini kaybedip beton zemine düştü.
Kazada ağır yaralanan Saçma, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Güncelleme: 26.01.2019 12:16
Aman Allah'ım! Ekmek kavgası- sadece 23 yaşında- acele yap sat- tedbirsizlik- insana verilen değer- milyon nüfuslara hızla.
Soruşturma gereği bile duyulmıyacak, ama sözde "soruşturma devam ediyor" denecek. Daha önceki soruşturmaların neticesi ne olmuş? Kim içerde?
Denktaş "giden Türk gelen Türk" demişti.
Müteahhitler "giden işçi gelen işçi". Arrival: Turkey
Departure: wooden village
Allah rahmet eylesin!