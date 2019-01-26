Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
banner40

5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:27
5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Lefkoşa’da meydana gelen iş kazasında, inşaatın 5’inci katından düşen 23 yaşındaki Serhat Saçma hayatını kaybetti.

banner41
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, bu sabah saat 08.30’da Lefkoşa Metehan bölgesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde Vipera İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam eden inşaatın beşinci katında çalışan Serhat Saçma, dengesini kaybedip beton zemine düştü.

Kazada ağır yaralanan Saçma, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

banner22
Son Güncelleme: 26.01.2019 12:16
Anahtar Kelimeler:
KıbrısKKTCHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Doğru Söz 2019-01-26 12:18:56

Aman Allah'ım! Ekmek kavgası- sadece 23 yaşında- acele yap sat- tedbirsizlik- insana verilen değer- milyon nüfuslara hızla.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Doğru Söz 2019-01-26 12:25:30

Soruşturma gereği bile duyulmıyacak, ama sözde "soruşturma devam ediyor" denecek. Daha önceki soruşturmaların neticesi ne olmuş? Kim içerde?
Denktaş "giden Türk gelen Türk" demişti.
Müteahhitler "giden işçi gelen işçi". Arrival: Turkey
Departure: wooden village
Allah rahmet eylesin!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
KGS-1 bugün yapıldı
KGS-1 bugün yapıldı
Tatar: İki devletli çözümü görüşmek istediğimizi BM’ye bildirmeliyiz
Tatar: İki devletli çözümü görüşmek istediğimizi BM’ye bildirmeliyiz
Gazimağusa'da uyuşturucu: 21 yaşındaki bir genç tutuklandı...
Gazimağusa'da uyuşturucu: 21 yaşındaki bir genç tutuklandı...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim