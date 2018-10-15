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5 kişi kaçak Güney’e geçiyordu

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:23
5 kişi kaçak Güney’e geçiyordu

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’dan “Birinci derece askeri bölgeyi ihlal etmek” suçundan tutuklanan zanlılar Muhammad Naveed Ullah Khan (E-26), Shan Amin (E-24), Nafees Ahmad (E-20), Ngongo Wedi (E-31) ve M.D (K-17) dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Aytan Özoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Özoğlu, 14 Ekim tarihinde saat 23.00 raddelerinde Haspolat 1. Derece Askeri Yasak Bölge olan 28. Tümen 61. Piyade Alayı 2.Piyade taburu 3. Bölük içerisinde zanlılar Muhammad Naveed Ullah Khan, Shan Amin, Nafees Ahmad, Ngongo Wedi ve M. D.’nin yürüyerek KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalıştığı esnada görevli askerler tarafından tespit edildiklerini mahkemeye aktardı. Polis memuru Aytan Özoğlu, zanlıların GKRY’ne geçişlerine yardımcı olan bir kişinin arandığına vurgu yaptı. Tahkikatın devam ettiğini belirten Özoğlu, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKaçakGeçişTutuklamaHaberGündemKıbrıs
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