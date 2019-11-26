Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

5 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Polis, Akdoğan, Lefkoşa Güzelyurt anayolu, Girne ve Gazimağusa’da gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucudan 5 kişinin tutuklandığını açıkladı.

26 Kasım 2019 Salı 16:46
5 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Polis, Akdoğan, Lefkoşa Güzelyurt anayolu, Girne ve Gazimağusa’da gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucudan 5 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Akdoğan’da önceki gün kullanımında bulunan araç içerisinde şüpheli şekilde görülen C.P.’nin (E-27) üzerinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerindeki Güzelyurt çemberinde önceki gün saat 15.00 sıralarında polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol edilmek için durdurulan araçta yolcu olarak bulunan H.Y.’nin (E-24) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerinde üzerinde yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.  

Gazimağusa’da da M.A.A.’nın (E-21) kalmakta olduğu yurt odasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Girne’de önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir İkametgahta arama yapıldığı sırada konu ikametgaha gelen B.B.’nin (E-23) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne’de bir apartmanın araç park yerinde şüpheli görülen S.A.A.M.A.S.’nin (E-23) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Ayni gün bahse konu şahsın Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada 2 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
DöŞ 2019-11-26 16:58:12

Amsterdam gibi serbest bırakın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Rüstemoğlu’nun ölüm sebebi araştırılıyor
Rüstemoğlu’nun ölüm sebebi araştırılıyor
Tecavüz zanlısı yakalandı
Tecavüz zanlısı yakalandı
Hasipoğlu: ‘Somut hiçbir şey çıkmadı’
Hasipoğlu: ‘Somut hiçbir şey çıkmadı’

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim