5 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Polis, Akdoğan, Lefkoşa Güzelyurt anayolu, Girne ve Gazimağusa’da gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucudan 5 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Akdoğan’da önceki gün kullanımında bulunan araç içerisinde şüpheli şekilde görülen C.P.’nin (E-27) üzerinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerindeki Güzelyurt çemberinde önceki gün saat 15.00 sıralarında polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol edilmek için durdurulan araçta yolcu olarak bulunan H.Y.’nin (E-24) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerinde üzerinde yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da da M.A.A.’nın (E-21) kalmakta olduğu yurt odasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Girne’de önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir İkametgahta arama yapıldığı sırada konu ikametgaha gelen B.B.’nin (E-23) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne’de bir apartmanın araç park yerinde şüpheli görülen S.A.A.M.A.S.’nin (E-23) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Ayni gün bahse konu şahsın Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada 2 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.