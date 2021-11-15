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5 kişinin aracını soydular!

Park edilmiş araçları açıp içinde ne varsa götüren 20 yaşındaki 3 zanlı tutuklandı...

15 Kasım 2021 Pazartesi 09:17
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5 kişinin aracını soydular!
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Polis Basın Subaylığı hırsızlık olaylarına ilişkin şu bilgiyi paylaştı: 

Kasım 2021 ayı içerisinde Tuzla- Gazimağusa bölgesinde meydana gelen araç içerisinden hırsızlık olayları ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen  A.B.Ç.(E-20), A.C.Y.(E-20) ve  C.S.(E-20) tutuklanmıştır.

Bahse konu şahısların yapılan ileri sorgulamalarında; Ferdi Mustafa SOYER’e araç içerisinden 1 adet şapkayı, İlgi SOYER’e ait araç içerisinden bir adet güneş gözlüğünü, Murat AKGÜN’e ait araç içerisinden bir adet güneş gözlüğünü, Gülsen NADİROĞLU’na  ait araç içerisinden bir adet güneş gözlüğünü, Karakaş ÇAKIROĞULLARI’na ait araç içerisinden ise 2 adet güneş gözlüğü,1 adet bayan parfümü ile 10.000 TL nakit parayı çaldıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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