Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES); din, dil, ırk ayırt etmeksizin her koşulda ve her doğumda yeni bir hayata vesile olan ve “mucizenin kendisi olan” diye nitelediği tüm ebelerin 5 Mayıs Dünya Ebeler gününü kutladı.

KTHES Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen, gün dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları ifade etti:

“Her doğum yeni bir hayat ve bir mucizedir. Öyle bir meslek düşünün ki her anı yeni bir hayata vesile olmak ve mucizeye tanıklık ederken o mucizenin bir parçası olmak olsun.

İşte bu mesleğin adı ebeliktir.



Din dil ırk ayırt etmeksizin her koşulda ve her doğumda yeni bir hayata vesile olan, mucizenin kendisi olan tüm ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü kutlar, hürmetle selamlarız.”