Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Posta Merkez Şubelerinde Yeni Düzenleme Yarın Başlıyor
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı

5 Mayıs Dünya Ebeler Günü

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, ebeleri gününü kutladı.

05 Mayıs 2020 Salı 10:51
319 Okunma
5 Mayıs Dünya Ebeler Günü

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES); din, dil, ırk ayırt etmeksizin her koşulda ve her doğumda yeni bir hayata vesile olan ve “mucizenin kendisi olan” diye nitelediği tüm ebelerin 5 Mayıs Dünya Ebeler gününü kutladı.

KTHES Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen, gün dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları ifade etti:

“Her doğum yeni bir hayat ve bir mucizedir. Öyle bir meslek düşünün ki her anı yeni bir hayata vesile olmak ve mucizeye tanıklık ederken o mucizenin bir parçası olmak olsun.
İşte bu mesleğin adı ebeliktir.


Din dil ırk ayırt etmeksizin her koşulda ve her doğumda yeni bir hayata vesile olan, mucizenin kendisi olan tüm ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü kutlar, hürmetle selamlarız.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Posta Merkez Şubelerinde Yeni Düzenleme Yarın Başlıyor
Posta Merkez Şubelerinde Yeni Düzenleme Yarın Başlıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu
Lapta'da tekne ters döndü
Lapta'da tekne ters döndü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim