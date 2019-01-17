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5. Mesarya Tiyatro Şöleni başlıyor

17 Ocak 2019 Perşembe 14:36
5. Mesarya Tiyatro Şöleni başlıyor

Beyarmudu Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Mesarya Tiyatro Şöleni, 19 Ocak Cumartesi günü Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nun sergileyeceği ‘Şahane Düğün’ adlı oyunla perdelerini açıyor.

Ocak ile Haziran ayı arasında altı aylık bir süreye yayılarak sürdürülecek olan Mesarya Tiyatro Şöleni, bugün Güney Mesarya Sosyal Tesislerde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Basın toplantısında konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, belediye olarak 5 yıldan bu yana kültür ve sanata büyük önem verdiklerini belirterek, gerek yurtiçi gerekse yurt dışında olmak üzere pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu konuda bölge halkı olarak özveriyle çalıştıklarını kaydeden Edip, özellikle son yıllarda Türkiye ve Avrupanın birçok ülkesinde kültür ve sanata dair değerlerini temsil ettiklerini anımsattı.

Edip, beş yılık sürede 50 oyun ile 12 bin seyirciye ulaştıklarını belirterek, bunun önemli bir rakam olduğunu kaydetti ve kültür sanatın üretimden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

Güney Mesarya Halk Tiyatrosu koordinatörü İzel Seylani de, böylesi bir etkinliğe bir kez daha ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek,tüm yıl boyunca halka tiyatro eserleri sunmanın heyecanını taşıdıklarını söyledi.

Seylani, tiyatro şöleninin ilk 6 aylık programının çocuk oyunlarına ayrıldığını, diğer 6 aylık program da da sokak performanslarına yer verileceğini söyledi.
Basın toplantısında daha sonra toplantıya katılan tiyatro temsilcileri ile Beyarmudu Belediyesi meclis üyeleri de duygu ve düşüncelerini anlattı.

5.Mesarya Tiyatro Şöleni Programı :

*19 Ocak: Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nun Şahane Düğün adlı oyunu sergilenecek
*16 Şubat: Adana Şehir Tiyatroları’nın Boyacı adlı oyunu
*21 Şubat: Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Tilki ile Kirpi adlı oyunu
*23 Şubat: Güzelyurt Şehir Tiyatrosu’nun Gül Pansiyon adlı oyunu

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*30 Mart: Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun Haka Manki adlı oyunu
*13 Nisan: İskele Belediye Tiyatrosu’nun Şerefine İnsanoğlu adlı oyunu
*27 Nisan: Güney Mesarya Halk Tiyatrosu: Kartal Yuvası adlı oyunu
*25 Mayıs: Girne Belediye Tiyatrosu-Çatalköy Belediye Tiyatrosu: İkinci Caddenin Mahkumu adlı oyunu
*15 Haziran: Sarıyer Belediye Tiyatrosu: Çırçır Sefası adlı oyunu
*25 Haziran: Bartın Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Mavzerin Ardında adlı oyunu

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Anahtar Kelimeler:
Beyarmudu5. Mesarya Tiyatro Şöleni
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