5. Mesarya Tiyatro Şöleni galası 'Haka Manki' ile yapıldı

5’inci Mesarya Tiyatro Şöleni galası “Haka Manki” ile gerçekleşti.

Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Sanat Yönetmeni İzel Seylani’nin yazıp yönettiği Haka Manki, 45 kişilik oyuncu kadrosuyla önceki akşam Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde halkla buluştu.

Beyarmudu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği gala gecesinde oyun dakikalarca ayakta alkışlandı.

Oyun sonunda sahneye çıkan İzel Seylani izleyicilere 5. Mesarya Tiyatro Şöleni’ne gösterdikleri ilgi için teşekkür ederken “Bölgemiz için bu çok özel gecede, 45 kişilik oyuncu kadromuzla karşınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum, böylesi disiplinli, yetenekli, özverili ve saygılı bir ekiple çalışma fırsatım olduğu için kendimi çok şanslı görüyorum, ekibime yürekten teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Seylani’ye şölenin anı plaketini takdim eden Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ise “Halkımızın büyük bir heyecan ve ilgiyle beklediği, sahiplendiği, böylesi güzel bir şöleni hayata geçiren; 45 kişilik bir kadroyu eğitip, bizlere harika bir oyun sunan Sanat Yönetmenimiz İzel Seylani’ye çok teşekkür ederim” dedi ve Haka Manki oyununun Nisan ayında da seyirciyle buluşacağını söyledi.

Büyüklerden dinlenen masalları yeniden kurgulamak, nesiller arası algı farklılıklarına dikkat çekmek ve Mesarya’da yaşayan çocukların zihinlerindeki yansımalarıyla savaş- barış kavramlarını sahneye taşımak fikriyle tiyatro sanatçısı İzel Seylani’nin yazıp yönettiği oyun bir halk komedisi olarak sunuluyor.

İki bölümden oluşan Haka Manki önce hayvanlarla insanlar arasındaki empati ve sevgiyi sonra da Afrika’daki Zeytin Babunları ve Sarı Babunlar arasındaki çatışmayı ele alıyor.