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5 Nisan’dan itibaren acil olmayan kurullar durdurulacak

Tıp-İş, 5 Nisan Pazartesi’nden itibaren öncelikle acil olmayan kurulların durdurulmasıyla greve gideceğini açıkladı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 15:57
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5 Nisan’dan itibaren acil olmayan kurullar durdurulacak

Hekimler, ilerleyen süreçte de talepleri ile ilgili somut adımlar atılmaması halinde eylemlilik süreçlerini genişleteceğini duyurdu. Tıp- iş, hayat pahalılığının durdurulması kararının kaldırılması, sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve nöbet ücretlerinin yasal mevzuata uygun bir şekilde ödenmesi dair somut adımlar atılması talebinde bulundu.

Tıp-İş, 5 Nisan Pazartesi günü acil olmayan tüm kurulların durdurularak eyleme gideceğini şu şekilde açıkladı:

“Kendi ayakları üzerinde duramayan, ekonomisine yön veremeyen, gelir dağılımın adaletsiz olduğu ve üretimden kopuk olan bizim gibi ülkelerde ekonomik krizler çok daha şiddetli hissedilmektedir. Ancak Hükümet’in her zamanki gibi yine çalışanların haklarını gasp etme yolunu seçmesi kabul edilebilir değildir. 02 Nisan 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki taleplerimiz yerine getirilene kadar eyleme girilmesi kararı alınmıştır.

Taleplerimiz:

1. Sağlık Bakanlığı ile uzlaşıya varılarak düzenlenen hekim kadrolarının

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhallerinin ilan edilmesi

2. Nöbet ücretlerinin yasal mevzuata uygun şekilde ödenmesi

3. Sağlık hizmetlerinin devamlılığı için görev yerinden ayrılamayan kamu sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarının karşılanması

4. Resmi gazetede 31 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Hayat Pahalılığı

Ödeneği Hakkı’nın 4 ay süreyle durdurulmasına yönelik 74 Sayılı Yasa

Gücü’nde Kararname’nin iptal edilmesi

Eylemlilik sürecimiz 05 Nisan 2021 tarihinden itibaren öncelikle acil olmayan kurulların durdurulması şekilde başlatılacak, ilerleyen süreçte taleplerimizle ilgili somut adımlar atılmaması halinde eylemlilik sürecimiz artırılacaktır.

Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi’nin kararına aykırı olan 74 Sayılı Yasa Gücünde Kararname ile ilgili hukuki sürecin de başlatıldığını bildirmek isteriz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu

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Tıpİş
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