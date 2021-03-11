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5 saatlik elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün yaklaşık 5 saat boyunca Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümüne ve Başpınar Un Fabrikası’na elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

11 Mart 2021 Perşembe 09:16
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5 saatlik elektrik kesintisi!

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “11 Mart Perşembe günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; saat 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası’na elektrik verilemeyecektir” denildi.

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