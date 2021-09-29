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5 saatlik elektrik kesintisi!

29 Eylül 2021 Çarşamba 16:16
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5 saatlik elektrik kesintisi!
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Girne’de bazı bölgelerde yarın yaklaşık beş saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın, yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 10.00 ile 15.00 saatleri arasında; Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları Bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apt.ları Bölgesi, Kaşkar Court Bölgesi, Jasmine Court Hotel ve Civarı ile Mavi Kordon Apt.ları Bölgesi’ne elektrik verilemeyecek.

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