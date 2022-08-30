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5 saatlik elektrik kesintisi

Karaağaç köyü ve Esentepe bölgelerinde yarın yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

30 Ağustos 2022 Salı 12:22
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5 saatlik elektrik kesintisi


Karaağaç köyü ve Esentepe bölgelerinde yarın yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.  

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi’ne elektrik verilemeyecek.

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