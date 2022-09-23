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5 saatlik elektrik kesintisi
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5 saatlik elektrik kesintisi

KIB-TEK,sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu...

23 Eylül 2022 Cuma 08:10
122 Okunma
5 saatlik elektrik kesintisi



KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

23 Eylül 2022 Cuma günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09:00-14:00 saatleri arasında; Ciglos Eminağa Garden ve civarına elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz

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