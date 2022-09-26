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5 saatlik elektrik kesintisi
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5 saatlik elektrik kesintisi

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

26 Eylül 2022 Pazartesi 12:09
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5 saatlik elektrik kesintisi



Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

27 Eylül 2022 Salı günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ; 09:00 - 14:00 saatleri arasında;Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi ve Edremit Çemberine elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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