Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ağır yaralanan Vietnamlı şahıs yaşam mücadelesi veriyor
Ağır yaralanan Vietnamlı şahıs yaşam...
Erkek arkadaşını çıplak fotoğrafları ile tehdit etti!
Erkek arkadaşını çıplak fotoğrafları ile...
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uuyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
150 adet hapla yakalandı
150 adet hapla yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Flaş Haber
1134 test, 5 pozitif vaka
Kapat

5 TL'lik Kazı Kazan'dan 200 Bin TL Kazandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yaklaşık 1 yıldır satışı devam eden Kazı Kazanlar kazandırmaya devam ediyor.

09 Kasım 2020 Pazartesi 13:00
1240 Okunma
5 TL'lik Kazı Kazan'dan 200 Bin TL Kazandı

5 TL’ye satılan Kazı Kazan ‘Tombala’ şans oyunu ikinci büyük ikramiyesini  kazandırdı.

Lefkoşa bölgesi sakinlerinden bir vatandaşımıza çıkan 200 Bin TL’lik büyük ikramiye daireden teslim alındı. İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, kazanana sağlıklı günlerde kullanması tememnisinde bulunarak tebrik etti.

15 Kasım’a Özel Çekiliş

Devlet Piyangosu’nun duyurularının her yerde yapıldığı 15 Kasım özel çekilişinde büyük ikramiye 750 Bin TL. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleştirilecek olan çekiliş gecesi 15 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de canlı yayınla BRT 1 HD’de yayınlanacak. Canlı canlı izleyebileceğiniz  piyango çekiliş sonuçlarına piyangolar.gov.ct.tr adresinden saat 22.00 itibarıyla ulaşabilirsiniz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ersan Saner: “Maraş bir direni noktası”
Ersan Saner: “Maraş bir direni noktası”
Fikri Ataoğlu: “Parti olarak yardım etmeye hazırız”
Fikri Ataoğlu: “Parti olarak yardım etmeye hazırız”
Erhürman:  “Bu ülkede demokrasi varsa, müdahale normal değildir”
Erhürman:  “Bu ülkede demokrasi varsa, müdahale normal değildir”
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim