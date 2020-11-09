5 TL'lik Kazı Kazan'dan 200 Bin TL Kazandı

5 TL’ye satılan Kazı Kazan ‘Tombala’ şans oyunu ikinci büyük ikramiyesini kazandırdı.

Lefkoşa bölgesi sakinlerinden bir vatandaşımıza çıkan 200 Bin TL’lik büyük ikramiye daireden teslim alındı. İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, kazanana sağlıklı günlerde kullanması tememnisinde bulunarak tebrik etti.

15 Kasım’a Özel Çekiliş