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5 Ton kaçak ete, 5 ay hapis!

Bostancı’da gerçekleştirdiği operasyonda 5 ton kaçak etle yakalanan Yılmaz Sarmış, 5 ay hapis cezası aldı.

29 Kasım 2021 Pazartesi 15:07
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5 Ton kaçak ete, 5 ay hapis!
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(Kamalı Haber)

Bostancı’da gerçekleştirdiği operasyonda 5 ton kaçak etle yakalanan Yılmaz Sarmış, 5 ay hapis cezası aldı.

Bostancı’da sakin sanık Yılmaz Sarmış’ın 2 Nisan 2019 tarihinde Bostancı’da meydana gelen ‘KKTC’ye ithali yasaklanmış et ithal etme’ ve ‘Gümrüksüz mal tasarrufu’ suçlarından tutuklanmıştı. Sarmış 2 Nisan 2019 tarihinde, Bostancı’da 1. Derece Askeri Yasak Bölge olan yerden, kullanımında bulunan kayıtsız ve plakasız traktör ve arkasında takılı bulunan 5 metre uzunluğundaki römork içerisinde muhtemelen Güney Kıbrıs’dan almış olduğu KKTC’ye girişi yasak olan 5 bin 20 kilogram karkas dana etini geçirmiş ancak yine askeri bölge içerisinde traktörün çamura saplanması sonucu yakalanmıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Aksun açıkladı. Aksun, sanığın işlediği suçun 2 yıla kadar hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğuna değindi. Aksun, sanığın işlediği suçun kamu düzeni aleyhine işlenen ve insan sağlığını olumsuz etkileyen ciddi bir suç olduğunu belirtti. Aksun, olgulara bakıldığında, sanığın savunmasında çocuklarına işlenen suçun toplum sağlığını tehlikeye atmasını, sanığın maddi kazanç elde etme niyetini ve ithal edilmeye çalışılan kaçak etin 5 ton oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini açıkladı.

Aksun “ Sanıklar için şahsileştirilmiş ceza verilmesi esastır, bu çerçevede sanığın bakmakla mükellef olduğu çocukların sanığın aldığı cezadan ne derecede etkileneceğini düşünmek görevimiz olmakla birlikte bu kaçak ve sağlıksız koşullarda ülkeye getirilen etleri tüketmeleri halinde sağlıkları tehlikeye girecek çocukları düşünmek de bir o kadar görevimizdir. Bu çerçevede sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza haricinde ceza takdir etmemiz mümkün değildir” dedi. Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 5 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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