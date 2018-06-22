5 üründe limit üstü kalıntı!

Tarım Dairesi’nin son gıda denetimlerinde 18 ithal ürünün 1’inde, 29 yerli ürünün de 4’ünde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Tarım Dairesi, 14-21 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretimlerdeki gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerin Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesiyle değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ithal ürünlerden ayçiçeği küspesi, elma çeşitleri, armut çeşitleri, kayısı çeşitleri, kiraz, arpa, çeri domates, beyaz üzüm, kök kerevizden oluşan 18 numuneden 17'si temiz çıkarken sadece 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.

Yerli ürünlerden marul, biber çeşitleri, maydanoz, patlıcan, roka, acur, kereviz, semizotu, kavun, böğrülce, patates, molehiya, domates, kabaktan oluşan 29 numuneden de 25'inin temiz 4’ünün limit üstü kalıntı içerdiği tespit edildi.

KALINTI SAPTANAN İTHAL ÇERİ DOMATES VE YERLİ MOLEHİYA KEREVİZ İMHA EDİLDİ

İthal ürünlerden Kemal Palamut'a ait çeri domates yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı imha edildi.

Yeşilyurt'ta Nazım Öncen'e ait molehiya ve Kuzucuk'ta Osman Çalıcıoğlu'na ait kereviz yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı hasat geciktirme işlemi uygulandı. Söz konusu ürünün gelecek hafta yeniden analiz edileceği belirtildi.

RUHSATSIZ İLAÇ KULLANILAN MAYDANOZLAR DA İMHA EDİLDİ

Aydınköy'de İzzet Kızıltoprak'a ait maydanoz, yapılan laboratuvar analizi sonucunda kullanılan kimyasal ilaçların ürünlerde ruhsatlı olmamasından dolayı ikinci bir analize gerek duyulmadan doğrudan imha edildi.

Yine aynı üreticiye ait 2. parsel maydanoz ise aynı nedenden dolayı imha edildi.

Geçen haftaki analizde limit üstü kalıntı bulunan Çayönü'nde Hasan Beşerler'e ait domatesin hasat durdurma işleminin de ikinci analizde ürünün temiz çıkması nedeniyle kaldırıldığı ve hasada izin verildiği açıklandı.

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