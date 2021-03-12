5 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KORUMA ÜRÜNÜ TESPİT EDİLDİ

Tarım Dairesi’nin 5-11 Mart arasında yerli ve ithal gıda ürünlerinde yaptığı analizlerde 5 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Bu ürünlerin Deveci armudu, elma ve kapya biber olduğu kaydedildi.