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5 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KORUMA ÜRÜNÜ TESPİT EDİLDİ

Tarım Dairesi’nin 5-11 Mart arasında yerli ve ithal gıda ürünlerinde yaptığı analizlerde 5 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Bu ürünlerin Deveci armudu, elma ve kapya biber olduğu kaydedildi. 

12 Mart 2021 Cuma 18:35
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5 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KORUMA ÜRÜNÜ TESPİT EDİLDİ

Daire, bu haftaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

Daire açıklamasına göre, ithal ürünlerden 35 numuneden 31’i temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürün bulundu.

Selgün Tic. ait armutta (Deveci) ve ORC Foods ait elmada (STK) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edildi.

Köşe Tic. ve Svs Tic. Ltd. ait armut (Deveci)  limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden incelenen 11 numuneden 10’u temiz çıkarken tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen Mağusa sakinlerinden Hamiyet Doğan’a ait kapya biber imha edildi.

Son Güncelleme: 12.03.2021 19:35
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