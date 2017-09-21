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5. Vretçallılar Dayanışma Günü Pazar Minareliköy'de

Vretçalılar (Dağaşanlılar) Dayanışma Derneği tarafından geleneksel olarak her yıl organize edilen ve bu yıl 5’incisi yapılacak etkinlik pazar günü Minareliköy Aile Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

21 Eylül 2017 Perşembe 20:57
5. Vretçallılar Dayanışma Günü Pazar Minareliköy'de

Vretçalılar (Dağaşanlılar) Dayanışma Derneği tarafından geleneksel olarak her yıl organize edilen ve bu yıl 5’incisi yapılacak etkinlik pazar günü Minareliköy Aile Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamada, Vretçalıların her yıl olduğu gibi bu yıl da köylerinden göçtükleri tarih olan eylül ayını anmak için bir araya gelecekleri belirtildi.

Farklı bölgelere dağılan köylülerin buluşması amacıyla düzenlenen etkinlikte, köylülerin resimleri ve o dönemde kullandıkları araç gereçler sergilenecek, herse ikram edilecek. Halk dansları gösterilerinin de yapılacağı etkinlikte, çeşitli oyunlar da oynanacak.

Saat 16.00’da başlayacak etkinlikte, Vretçalılar Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Cemal konuşma yapacak, köylüler ise anılarını anlatan kısa konuşmalar gerçekleştirecek.

Açıklamada, Vretçallılar yanında Ayanni ve Galatarga köylüleri de etkinliğe davet edildi.

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