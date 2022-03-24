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5 yaşındaki çocuklara istismarda bulunan zanlı cezaevine gönderildi

Girne'de 5 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Cumali Çinçar, yargılanmayı cezaevinde bekleyecek.

24 Mart 2022 Perşembe 18:11
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5 yaşındaki çocuklara istismarda bulunan zanlı cezaevine gönderildi
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Girne’de 5 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Cumali Çinçar bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Levent Ekrem olguları aktardı. Ekrem, 20 Mart 2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de 5 yaşlarındaki iki kız çocuğunu, parka götüreceğini söyleyen zanlının çocukları 23 Nisan İlkokulu’nun arka kısmına götürdüğünü söyledi.

Ekrem, zanlı Çinçar’ın 5 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, tacizin detaylarını da mahkeme ile paylaştı.

Ekrem, olayı gören aynı mahallede sakin çocukları durumu bildirdiğini, zanlının suçüstü yakalandığını ve tutuklandığını aktardı.

Ekrem, zanlının tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, işlenen suçun toplumda infial yarattığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

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