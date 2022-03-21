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5 yaşındaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulundu!

Girne'de 5 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Cumali Çinçar, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.

21 Mart 2022 Pazartesi 18:15
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5 yaşındaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulundu!
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Girne’de 5 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Cumali Çinçar bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Levent Ekrem olguları aktardı. Ekrem, 20 Mart 2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de 5 yaşlarındaki iki kız çocuğunu, parka götüreceğini söyleyen zanlının çocukları 23 Nisan İlkokulu’nun arka kısmına götürdüğünü söyledi.

Ekrem, zanlı Çinçar’ın 5 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, tacizin detaylarını da mahkeme ile paylaştı.

Ekrem, olayı gören aynı mahallede sakin çocukları durumu bildirdiğini, zanlının suçüstü yakalandığını ve tutuklandığını aktardı.

Ekrem, zanlının hakkında soruşturma başlatıldığını söyleyerek, şimdiye kadar 8 ifade aldıklarını, alınacak başka ifadeler olduğunu belirtti. Ayrıca olayla ilgili bir güvenlik kamerası görüntüsü tespit ettiklerini de aktaran Ekrem, bu görüntünün inceleneceğini söyledi.

Kız çocuklarının ilk şikayeti mahalle arkadaşlarına daha sonra ailelerine anlattığını ifade eden Ekrem, iki kız çocuğunun doktor kontrolünden geçirileceğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Savcının zanlının neden yüzünde ve gözünde morluklar var sorusunu yanıtlayan Ekrem, kızlardan birinin babası tarafından darp edildiğini, zanlıyı darp eden baba hakkında da soruşturma başlatıldığını belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 21.03.2022 19:16
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