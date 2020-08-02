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5 yeni pozitif vaka
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5 yeni pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 1531 test yapıldı,  5 pozitif vakaya rastlandı "  

02 Ağustos 2020 Pazar 20:02
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5 yeni pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1531olduğunu, 5  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakaların daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını, bu süre zarfında karantina da gözetim altında tutulduklarını açıkladı.  


  2 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1531       

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:Yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı:Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı:72.985  

Toplam Vaka Sayısı: 151   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 120

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 27          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 02.08.2020 20:08
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