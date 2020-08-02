5 yeni pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1531olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakaların daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını, bu süre zarfında karantina da gözetim altında tutulduklarını açıkladı.
2 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1531
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:Yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı:Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı:72.985
Toplam Vaka Sayısı: 151
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 120
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 27
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok