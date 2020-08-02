5 yeni pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1531olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakaların daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını, bu süre zarfında karantina da gözetim altında tutulduklarını açıkladı.



2 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 1531

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:Yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı:Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı:72.985

Toplam Vaka Sayısı: 151

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 120

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 27

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok