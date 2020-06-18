Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

5 yıl hapis cezası onandı

Girne’de 2017 yılı Aralık ayında kardeşi ve yeğeni ile markette alışveriş yapan küçük kız çocuğunun kalçasını sıkan ve market çıkışında saldırısına devam eden ve 5 yıl hapis cezası alan Şehmuz Çim’in istinafta 5 yıl hapis cezası onandı.

18 Haziran 2020 Perşembe 11:54
1763 Okunma
5 yıl hapis cezası onandı

Girne’de 2017 yılı Aralık ayında kardeşi ve yeğeni ile markette alışveriş yapan küçük kız çocuğunun kalçasını sıkan ve market çıkışında saldırısına devam eden ve 5 yıl hapis cezası alan Şehmuz Çim’in istinafta 5 yıl hapis cezası onandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 Mart 2018 tarihinde itham edilerek aleyhindeki davayı kabul etmeyen Çim, oy birliği ile alınan kararda 5 yıl hapse mahkûm edilmişti.

İstinaf Mahkemesi, 45 yaşındaki sanığın 12 yaşındaki çocuğu planlı bir şekilde hem market içinde hem de market çıkışında taciz etmesinin ciddiyet ve vahametine vurgu yaptı.

İstinaf Mahkemesi, sanığın ceza indirimi talebini reddettiklerini açıkladı.

Olay 2017 yılı Aralık ayında Girne’de markette yaşandığını ve mağdur kız çocuğuna, Çim’in saldırısının market dışında da devam etmişti.

Ailenin polise şikâyetçi olmuştu.

Olaya iki küçük çocuğu da tanıklık etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Çocuk TaciziMahkemeHapisTutuklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Tekrarlanıyor 2020-06-18 13:31:39

9 ay önce de daha kötüsü oldu tekrar 5 yıl ceza vermişler. Demek az geliyor tekrarlıyorlar ver 20 yılı işte. (anahtar kelimeler de çocuk Tacizi ne tıklayın görürsünüz)

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Zehra 2020-06-18 13:42:52

Öldüründü 5 yıl mükafatta vereydiniz keike

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Az 2020-06-18 15:32:02

Bir cocuk tacizcisi icin 5 yil cok az. Kanunlarin degismezi lazim.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Yakayı ele verdiler
Yakayı ele verdiler
Berberoğlu’nun ölüm sebebi kalp krizi
Berberoğlu’nun ölüm sebebi kalp krizi
"Pandemi hastanesi için ihaleye çıkılacak"
"Pandemi hastanesi için ihaleye çıkılacak"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim