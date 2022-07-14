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5 Yıldır aranan uyuşturucu zanlısı tutuklandı!

26 Gr. 27 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçundan dolayı 3.11.2017 tarihinden beri aranmakta olan ve GKRY’ de olduğu tespit edilen V.D, 14.07.22 tarihinde saat 00.40 raddelerinde GKRY’ den Beyarmudu kara sınır kapısına gelerek polise teslim olmasıyla tutuklandı.

14 Temmuz 2022 Perşembe 15:38
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5 Yıldır aranan uyuşturucu zanlısı tutuklandı!
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Zanlı bugün 14.07.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün süreyle tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemeye bilgi veren polis memuru Cüneyt Arkın zanlının 3.11.2017 yılında meydana gelen 26 Gr. 27 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla bağlantılı olduğunu, GKRY’ ne kaçtığının belirlenmesiyle aleyhinde derdest emri temin edilerek aranan şahıs ilan edildiğini söyledi.
14.07.22 tarihinde saat 00.40 raddelerinde Beyarmudu kara sınır kapısına gelerek polise teslim olan zanlının tutuklandığını belirten tanık polis, meselenin yeni olması nedeniyle henüz soruşturmanın yapılamadığını söyledikten sonra tahkikatını sürdürebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.  

Kaynak: MHA

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