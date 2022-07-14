5 Yıldır aranan uyuşturucu zanlısı tutuklandı!

26 Gr. 27 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçundan dolayı 3.11.2017 tarihinden beri aranmakta olan ve GKRY’ de olduğu tespit edilen V.D, 14.07.22 tarihinde saat 00.40 raddelerinde GKRY’ den Beyarmudu kara sınır kapısına gelerek polise teslim olmasıyla tutuklandı.